Ripresa degli allenamenti per i ragazzi di Mihajlovic che tornano in campo dopo la sosta natalizia. I rossoblù hanno sostenuto una seduta atletica sotto gli occhi di numerosi tifosi presenti al campo. Differenziato per Krejci e Santander, mentre Dijks prosegue il suo programma di recupero. Assenti i sudamericani Medel, Palacio e Paz, che riprenderanno ad allenarsi domani. Presente invece Nicolas Dominguez, che ha effettuato il suo primo allenamento con i compagni.