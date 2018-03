Bologna, rivoluzione in attacco: piace anche Perica dell'Udinese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attacco del Bologna della prossima stagione è ancora tutto da definire. Se Simone Verdi, Mattia Destro e Rodrigo Palacio decideranno di andare via, il club rossoblù dovrà necessariamente tornare pesantemente sul mercato e fare una piccola rivoluzione. In questa chiave, secondo il Resto del Carlino, il club insegue sempre Manolo Gabbiadini, Abel Hernandez e Facundo Ferreyra ma avrebbe sondato il terreno anche per Stipe Perica, attaccante ventiduenne dell'Udinese e dell'Under 21 croata.