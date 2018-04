Bologna, Romagnoli: "Voglio restare, darò il massimo per dimostrarlo"

© foto di Federico Gaetano

Simone Romagnoli ha commentato così lo 0-0 del suo Bologna contro il Cagliari: “Abbiamo disputato una partita valida, con occasioni potenzialmente pericolose, nonostante qualche imprecisione nel possesso palla in avvio. Sono stato sostituito per un leggero affaticamento nel secondo tempo, niente di particolare. A gennaio sapevo di arrivare in un organico con giocatori importanti e di dover lottare per mettermi in mostra: lo sto facendo e ne sono contento. Sono concentrato su quest’ultimo mese, voglio dare il massimo e far vedere a tutto il Bologna che la mia intenzione è restare in questo club. Ora ci aspetta il Milan al Dall’Ara, vorremo farci un bel regalo ottenendo punti contro un avversario affascinante. Non sarà facile ma la nostra intenzione è quella di fare una grande partita per metterli in difficoltà”.