Bologna, Sabatini parlerà anche con De Rossi

Mentre il ds del Bologna Bigon (assieme a Di Vaio) incontra agenti per le cessioni (Helander è cercato in Turchia) e gli obiettivi-baby (il 19enne Davide Merola dall’Inter), fra pochi giorni il coordinatore Walter Sabatini volerà a Montreal per relazionare il patron Joey Saputo sulle mosse fatte, su quelle allo studio ma anche per scegliere un nuovo d.s. per gli Impact. Sabatini - sottolinea La Gazzetta dello Sport - parlerà anche con De Rossi, per amicizia e stima, ma l’ex Roma non sarebbe nei piani del Bologna: se poi vorrà pensare alla Mls, chissà che il club di Saputo non possa entrare nella lista delle pretendenti.