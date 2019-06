Bologna, Sabatini: "Parlerò con Cairo per Lyanco. Qui sono felice"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la sua conferenza stampa di presentazione, il neo dirigente del Bologna, Walter Sabatini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Qui penso che si possa trovare la gioia dei risultati, sono certo che li otterremo. Quelli degli ultimi 3 mesi andranno avanti, Mihajlovic ha trovato l'alchimia con la squadra. Voglio essere felice e andare avanti qui per molto tempo".

Tomiyasu è del Bologna?

"È già un nostro giocatore, nel senso che è molto probabile che arrivi. Non abbiamo ancora chiuso ma siamo vicini".

Lyanco tornerà?

"Non si muove per il momento ma secondo me Cairo sbaglia e ci voglio riparlare, come quando in tribunale si riaprono i procedimenti perché ci sono fatti nuovi".

È felice a Bologna?

"Ringrazio Saputo e il Bologna, mi hanno amato subito".

Cosa chiedete a Sinisa e cosa lui chiede a voi?

"Lui chiede cose sensate, ovvero la conferma dei calciatori che hanno fatto la marcia trionfale verso la salvezza. Poi sceglieremo insieme a lui i calciatori da prendere".

Meglio essere vincenti o vittoriosi?

"I vittoriosi vincono solo una volta, sono estemporanei, mentre i vincenti vincono sempre"

Il Bologna punterà all'Europa?

"Dobbiamo creare i presupposti per andarci".

Arriveranno giocatori pronti?

"Quelli che verranno dovranno essere solo rifiniti qui da noi, non creati del tutto".

Montreal e Bologna. Un nuovo modo di fare mercato?

"Sì, ci dovrà essere un mercato parallelo fatto attraverso l'acquisizione e messa in circuito di calciatori di ogni tipo. Gireranno poi in vari club e alla fine arriveranno a Bologna o a Montreal".

Com'è la situazione legata a Orsolini?

"Da domani sarà un giocatore nostro e siamo compiaciuti di tutto questo".

Cosa pensa della conferenza stampa di Totti? Era pronto per il ruolo di direttore tecnico?

"Non voglio rispondere a questa domanda, l'argomento deve essere il Bologna".

Cosa ne sarà di Destro?

"Dovremo parlare per prima cosa con lui, poi decideremo il futuro".