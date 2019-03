Fonte: bolognafc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Presidente del Bologna Joey Saputo saluta così il successo della Primavera alla Viareggio Cup: “Voglio fare i complimenti ai nostri ragazzi della Primavera per questo straordinario successo che dà lustro al Bologna e arriva a 52 anni dall’ultima vittoria in questo prestigioso torneo internazionale. Il mio plauso va a tutti: ai giocatori, che hanno dimostrato qualità, agonismo e correttezza per tutta la durata del torneo, a Emanuele Troise e al suo staff, e a tutti i responsabili e ai collaboratori dell’area tecnica. Questo successo e l’attuale primo posto in campionato testimoniano l’ottimo lavoro svolto sul settore giovanile. Bravi ragazzi, siamo fieri di voi”.