Bologna senti Castillo: “Il mio futuro è in Europa”

© foto di Federico Gaetano

Dopo Club Bruges, Mainz e Frosinone l'attaccante classe '93 Nicolas Castillo è pronto a una nuova avventura in Europa. Il cileno ha infatti salutato il club messicano del Pumas, dove era arrivato nel 2017 annunciando che il suo futuro sarà nel Vecchio Continente: “Il mio ciclo qui è completato, sono stato molto felice, ma ho bisogno di altre cose. - ha spiegato Castillo - Il mio futuro è in Europa, è lì che voglio andare a giocare per raggiungere traguardi importanti. Sto valutando con il mio agente l'opzione migliore". Parole che fanno ben sperare il Bologna che da tempo è sul calciatore per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione.