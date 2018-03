Bologna, si avvicina Skorupski. Mirante può finire alla Roma

© foto di Federico Gaetano

Lucasz Skorupski si avvicina al Bologna. Il Corriere di Bologna scrive che il portiere, ora alla Roma, cerca un'altra piazza in cui mettersi in evidenza dopo l'esperienza all'Empoli e tornare titolare vista la parentesi giallorossa trascorsa finora in panchina. Possibile che a far spazio al polacco sia Antonio Mirante, che potrebbe approdare proprio alla Roma per essere il vice Alisson se il brasiliano dovesse restare a Trigoria anche nella prossima stagione.