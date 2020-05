Bologna, si va avanti tra solidarietà e allenamenti

vedi letture

Attiva da ieri sul sito ufficiale del Bologna la piattaforma solidale "WeAreOne2020 – Ripartiamo Insieme", dedicata ai progetti promossi dal Bologna per contrastare l’emergenza Covid-19. La piattaforma virtuale è divisa in quattro sezioni. Nelle due aree Sanità e Solidarietà si possono trovare tutte le iniziative di carattere sociale messe in piedi dal club per gli ospedali della città e non soltanto. La sezione Bacheca Ristoranti e Bar, invece, è uno spazio in cui gli utenti potranno informarsi su quali locali di ristorazione in città hanno attivato un servizio di consegna a domicilio e/o di asporto. Infine è presente la sezione Le Iniziative dei nostri partner, dedicata a tutti i progetti che i singoli partner rossoblu hanno realizzato e realizzano a favore della comunità.

Nel frattempo la squadra continua le sedute di allenamento individuale nel centro sportivo di Casteldebole, anche con l'utilizzo del pallone per riprendere un minimo di confidenza. Il tutto con la presenza costante di Sinisa Mihajlovic a bordo campo. Nelle prossime ore il club rossoblu comunicherà l'esito dei tamponi effettuati ai giocatori e ai membri dello staff tecnico.