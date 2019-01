Bologna, Soriano: "Carichi per il ritorno. Possiamo voltare pagina"

Roberto Soriano, durante la presentazione a Bologna, ha parlato delle sue aspettative per gli ultimi mesi della stagione: "Siamo carichi per il girone di ritorno. La classifica non è granché ma abbiamo voglia di allenarci al massimo perché ci aspettano subito due gare importanti con Spal e Frosinone. La squadra è viva, manca qualcosa ma con la società e i tifosi possiamo voltare pagina".