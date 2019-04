Bologna, Soriano: "Passo importante, ora a Milano per fare punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Bologna Roberto Soriano ha commentato il match vinto oggi contro l’Empoli: “Nessuna gara è facile, non possiamo sempre pensare di andare in vantaggio e chiudere la partita. Possono sempre esserci difficoltà: l’Empoli veniva per giocarsela, sono giovani, giocano bene e ci hanno messo in difficoltà, ma vincere così è ancora più bello. Abbiamo fatto un passo importante ma matematicamente non siamo ancora salvi, ora ci godiamo il momento ma da domani si pensa solo al Milan. Andiamo a Milano con la testa più libera per giocarcela e provare a fare punti, ma anche il mister non ci consentirà di rilassarci. Quando ho firmato con il Bologna ero fiducioso che ci saremmo salvati, all’inizio non è stato facile, ma poi l’arrivo del mister ci ha dato una mano e non ci siamo più fermati. Sia io che Nicola pensiamo prima alla squadra e alla salvezza poi se riusciamo a segnare come oggi siamo contenti. Sto bene qui a Bologna e mi piacerebbe rimanere, ma ne parleremo a fine stagione“.