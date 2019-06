Bologna su Duncan. E il Sassuolo lavora per Cassata-Russo col Genoa

© foto di Federico Gaetano

Resta in piedi la possibilità di un addio per Alfred Duncan per il Sassuolo, spiega La Gazzetta di Modena oggi in edicola. Il Bologna ci vuole provare per il giocatore mentre col Genoa è in piedi l'ipotesi di uno scambio tra Francesco Cassata, centrocampista, che andrebbe al Grifone, con il portiere classe 2001 Alessandro Russo che farebbe il percorso inverso liberando così il baby estremo difensore Giacomo Satalino per il Cesena.