Bologna-Torino 0-1 al 45', Iago-show ma i granata mancano il raddoppio

Il Torino chiude in vantaggio la prima frazione di gioco del Dall'Ara. A decidere il risultato del nono turno di campionato, finora, è una vera e propria magia di Iago Falque, bravo a resistere alla carica di Helander e infilare la sfera al sette dalla distanza al 13', proprio prima di cadere a terra. Questo e poco altro nella prima mezz'ora di gioco, visto che la reazione del Bologna è troppo timida per far male all'attenta difesa granata.

Così è ancora la squadra ospite a creare i pericoli maggiori nell'ultimo quarto d'ora. Prima Meité calcia di poco alto dopo un grande intervento di Skorupski a strappare la sfera dai piedi del solito Iago Falque (32'), poi Belotti stoppa malissimo un gran pallone dalla sinistra di Berenguer mancando l'appuntamento col raddoppio pur essendo tutto solo dinanzi alla porta (34').

Torino sprecone e poco cinico, trascinato dalla prodezza balistica del suo numero 14. Con Falque da una parte e Berenguer dall'altra, d'altronde, la truppa di Mazzarri dà l'impressione di poter sempre inventare spettacolo e occasioni da rete. Intanto, però, un solo gol di scarto non basta a sedare l'animo di un Bologna mai rinunciatario e pronto sicuramente a dare battaglia nella ripresa.