Bologna-Torino 0-2, pasticcio di Nagy: Baselli firma il raddoppio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raddoppio del Torino al Dall'Ara, quando sono passati ormai 54 minuti di gioco. Erroraccio di Nagy che regala palla a Iago Falque sulla linea di fondo e immediato cross rasoterra dalla destra dello spagnolo per la conclusione a rete di Daniele Baselli. Secondo gol consecutivo, dopo quello al Frosinone prima della sosta, per il centrocampista ex Atalanta. Bologna ora in difficoltà.