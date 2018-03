Bologna, tra Donadoni e la città tira aria di divorzio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione bolognese de La Repubblica fa il punto sul futuro della panchina del Bologna. In città ci sono "prove tecniche di divorzio", con l'allenatore che raccoglie fischi: Donadoni ha un contratto, il club valuta. E' difficile oggi prevedere il futuro, nonostante le perplessità reciproche. I risultati sono in linea con le aspettative presidenziali, a dispetto di un gioco deludente, ma per il domani è complicato far previsioni, così come per l'erede tra Gasperini, Nicola, De Zerbi, Stellone e via discorrendo.