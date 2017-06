Bologna, trattative ai dettagli per Poli, Falletti e Avenatti

© foto di Federico De Luca

Il Bologna è ai dettagli sia per Andrea Poli che per Felipe Avenatti e Cesar Falletti: l’intesa arriverà di sicuro ma non è escluso che questi tre affari debbano slittare alla settimana prossima. Per i due uruguaiani Riccardo Bigon e Daniel Delgado, il loro agente, stanno continuando a sentirsi quotidianamente ma solo quando si incontreranno potranno trovare la quadratura del cerchio. Capitolo Poli: Fassone e Mirabelli non sono disposti a mollarlo a zero euro, come invece vorrebbe il Bologna. Giovanni Branchini, il procuratore del centrocampista, sta mediando tra le parti, come riporta il Corriere di Bologna.