Bologna, tre acquisti a gennaio: il sogno resta Gabbiadini

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista del mercato di gennaio il Bologna pensa a tre acquisti: un difensore centrale, un interno e una punta che sappia segnare con continuità. I nomi si rincorrono già, da Borini fino a Kean passando per Bertolacci in mediana e di nuovo il sogno Gabbiadini in avanti. Ovviamente Inzaghi dovrà tornare a fare punti, perché altrimenti, a chiedere rinforzi dal mercato invernale, potrebbe essere un altro allenatore.