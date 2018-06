Bologna, valzer dei portieri. Shopping a Venezia per il dopo Pulgar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul Bologna che sta nascendo di Filippo Inzaghi. Dal Venezia potrebbe arrivare Emil Audero, di proprietà della Juventus, con Antonio Mirante e Angelo Da Costa in bilico. Sempre dai lagunari potrebbero approdare in Emilia sia Mattia Pinato che Leo Stulac, utili in caso di partenza di Erick Pulgar che piace alla Fiorentina.