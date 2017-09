Bologna, Verdi: "Devo fare il salto di qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Verdi, attaccante del Bologna, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l'Inter (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Ti stai formando di anno in anno? Sarà l'anno della consacrazione?

"Qui a Bologna ho trovato l'ambiente ideale. Cerco di lavorare giorno dopo giorno per migliorarmi e per crescere sotto tutti gli aspetti".

A 25 anni si è giovani o questo è il momento di fare il salto?

"Io sono un ragazzo maturo, penso sia arrivato il momento di fare il salto di qualità".

C'era Ventura in tribuna: sogni una chiamata in nazionale?

"Non sapevo neanche ci fosse Ventura. Cerco di fare bene per il Bologna".

Come valuti la tua esperienza al Milan?

"C'erano tante aspettative, ma non ero pronto. Il Milan ha fatto la cosa giusta. Io non ho dimostrato di valere quella maglia. A Bologna ho trovato la situazione per poter crescere".

Stai ricevendo più responsabilità?

"I compagni e il mister mi danno grandi responsabilità. Io sto cercando di entrare al meglio nella partita. Le qualità tecniche sono indiscusse, ma se non vengono messe a disposizione della squadra sono fine a sé stesse".

Hai provato anche la punizione sotto la barriera?

"Si mi ha consigliato Pulgar, ma non ho trovato lo specchio della porta".

Avete interpretato al meglio questo match?

"Le partite vanno interpretate così. Domenica avremo una partita contro il Sassuolo, vediamo se siamo cresciuti da questo punto di vista".