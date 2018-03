Bologna, Verdi: "Il nuovo modulo non aiuta l'attacco, si può far bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Verdi ha rilasciato una breve intervista a Sky Sport a pochi minuti dal kick-off della gara contro la Lazio: "L'obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile, per poi lottare per il decimo posto, che è un traguardo importante per noi, per la società. Siamo in un momento di difficoltà, figlia anche degli ultimi risultati, è subentrata un po' di sfiducia. Dobbiamo continuare a lavorare, anche il cambio di modulo ci aiuta meno in attacco, facciamo più fatica a ribaltare l'azione, ma sappiamo che possiamo fare bene stasera".