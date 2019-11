Bomba del Times: "Guardiola apre all'Italia per la prossima stagione"

Il Times lancia la bomba: Pep Guardiola è pronto a una nuova sfida in Serie A. Secondo quanto riporta oggi il tabloid, l'allenatore spagnolo starebbe riflettendo su un possibile trasferimento in Italia nella prossima stagione, visto anche che il 30 giugno 2020 scadrà il suo contratto col Manchester City. Un altro tormentone sembra dunque in arrivo dopo gli incessanti rumors sulla Juventus dell'estate scorsa.