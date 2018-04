Bomber Tonelli: gol pesanti, pochi minuti e la fiducia incondizionata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milik 3, Tonelli... pure. Il centrale difensivo ex Empoli, utilizzato pochissimo durante i due anni di esperienza con l'azzurro partenopeo, ha realizzato ieri il primo gol stagionale ma addirittura il terzo in sei presenze nel giro di due stagioni passate ai margini della formazione titolare, anche per un infortunio. Tuttavia, la stima di Sarri non è mai stata in discussione, ma non è stata sufficiente a superare la concorrenza di giocatori affermati e vincenti come Albiol e Koulibaly. Di certo non si può dire che il fiorentino non sappia sfruttare le occasioni: con tre gol in 540 minuti, la sua è una media che farebbe invidia a tanti attaccanti di Serie A e che potrebbe spingere Sarri a qualche riflessione in vista del rush finale, quando ogni arma sarà lecita nel tentativo di azzerrare la distanza dalla Juve e dal primo posto.