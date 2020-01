Fonte: dall'inviato a San Siro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bel primo tempo a San Siro fra Milan e Torino, col risultato che al momento racconta 1-1 grazie alle reti di Giacomo Bonaventura e Bremer.

Partono forte i rossoneri che al 6’ hanno già la prima palla gol con Ante Rebic, uno dei più propositivi di tutto il primo tempo. Al 12’ ecco la prima svolta, col croato che triangola con Castillejo, arriva sul fondo e serve a Bonaventura un pallone che è solo da spingere in rete. San siro esulta, è 1-0.

Al 24’ i tifosi rossoneri omaggiano Kobe Bryant con canti e striscioni, mentre in campo la squadra continua a spingere con Castillejo, Theo Hernandez e Rebic, ma le conclusioni milaniste vengono fermate da Sirigu. E così si arriva al 34’: col Milan proiettato in avanti, il Torino mette in campo un contropiede micidiale rifinito da Verdi e concluso in rete da Bremer, staccatosi dalla difesa e bravo a battere Donnarumma in uscita. Il pareggio non piega il Milan che continua a macinare gioco e al 41’ l’arbitro Pasqua annulla la rete del possibile vantaggio a Rebic per mani precedente di Piatek. La frazione si chiude con un colpo di testa ravvicinato, alto di poco, di Krunic su cross di Theo.