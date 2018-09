Bonaventura, stavolta il gol è buono: il Milan torna in vantaggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stavolta non c'è fuorigioco: nel momento più difficile, Jack Bonaventura riporta il Milan in vantaggio. Suso va via a Gosens e crossa basso con il destro verso il centro, dove sbuca Bonaventura. L'inserimento del numero 5 rossonero è perfetto, Gollini non può nulla sul tocco ravvicinato.