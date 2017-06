Bonera: "Musacchio ottimo per il Milan. Era l'ora della svolta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex difensore del Milan, oggi al Villarreal, Daniele Bonera ha parlato così a Sky Sport: "Al Villarreal sto bene. Ero arrivato per restare poco tempo, ma adesso mi preparo a vivere un altro anno col Sottomarino giallo. Sono felice, ho trovato una squadra che gioca un bel calcio. Musacchio? E' un ottimo difensore, sono convinto che il Milan sia arrivato al momento giusto. Musacchio, con tutto il rispetto per il Villarreal, aveva bisogno di un salto così importante. Ronaldo? Credo che resterà al Real Madrid. Albiol-Valencia? Il Valencia con Marcelino in panchina vuole fare una squadra competitiva, Albiol è sicuramente un calciatore importante, ma non posso dire di più".