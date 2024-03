Boniek: "Finalmente la Roma non è più al guinzaglio. Gioca bene e non protesta più"

Zbigniew Boniek, ex calciatore della Roma e vicepresidente della UEFA, è intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo, criticando in qualche modo José Mourinho: "Finalmente non siamo più al guinzaglio, con il sorriso la Roma ha ritrovato la serietà e la felicità. Siamo una squadra seria, che gioca bene e non protesta più. Qualcuno diceva che i giocatori della Roma erano tutte pippe e che i campioni venivano solo per Mourinho o che i sold out erano solo per lui".

E invece?

"Non è vero, per quanto io lo ammiri. Guardate De Rossi che abbraccia Dybala, una scena che mi ha fatto piangere. Se prima venivano per Mou, oggi verrebbero per De Rossi. Se Mourinho era al Frosinone mica andavano là, vengono per la Roma perché una società seria".