Boniek: "Piatek non può segnare 56 gol. Vediamo quando si fermerà"

© foto di NewsPix/Image Sport

Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma, oggi presidente della federcalcio polacca, ha parlato a Sky Sport 24 in vista della gara di Nations League tra Italia e Polonia: "Siamo un Paese che calcisticamente sta crescendo: abbiamo anche noi dei buoni giocatori, grazie anche all'Italia perché tanti polacchi giocano in Italia. Abbiamo Zielinski, Milik, Piatek, Szczesny, tanti buoni giocatori in Italia".

Su Piatek.

"È un ragazzo molto interessante, completo. Se posso fare un paragone, mi sembra una ragazza che quando uno la vede si innamora e poi non si sa quanto durerà: poi bisogna scoprire il carattere e tanto altro. Ha tutto per fare bene, poi bisogna vedere: non segnerà ogni domenica, non è possibile che faccia 56 gol. Bisognerà vedere cosa succederà quando non riuscirà a segnare, come aiuterà la squadra. Comunque è un ragazzo giovane e preparato, ha tutto per fare bene: il Genoa ha fatto un buon acquisto".