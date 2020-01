Bonifazi e Iago Falque, ossigeno per la SPAL. Semplici vuole la salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici, al termine della conferenza stampa, lo ha detto. "I giocatori che ci sono accostati possono dare una grande mano". Kevin Bonifazi è a un passo dall'approdo a titolo definitivo per 8-9 milioni, per Iago Falque c'è ancora qualcosa da fare ma anche per lui sembra una strada spianata. In effetti, anche nella vittoria contro l'Atalanta, è sembrato che mancassero alcuni tasselli. Se Di Francesco ha fatto sì bene, probabilmente potrebbe essere utilizzato anche sulla fascia destra, in alternanza con Strefezza, dando più peso all'attacco con Falque. Dietro Igor è stato il meno positivo della retroguardia, forse perché adattato a giocare in quella zona.

SALVEZZA IN GIOCO - Così, dopo un girone di andata tutt'altro che irreprensibile, la SPAL è a un solo punto dal Lecce. Insomma, salvarsi è ancora possibile ed è inevitabile che inserire un giocatore per reparto - anche Dabo ha giocato una buona gara - può essere quello sprint necessario per raggiungere l'obiettivo. Entrambi accostati all'Atalanta, sono giocatori di levatura interessante per gli estensi, costretti a guardare in faccia a infortuni e problemi che, almeno finora, hanno colpito duramente.