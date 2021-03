Bonolis: "Quest'Inter non ruba l'occhio? No, non ruba per tradizione"

Ospite sulle frequenze di Radio Radio, Paolo Bonolis dice la sua sulla corsa dell'Inter verso lo Scudetto: "Ogni partita o ti dà o ti toglie punti. Quindi bisogna giocarsele tutte quante perché sono importanti per arrivare a quello che è l’obiettivo di qualunque squadra abbia una rosa e una società importante. Così come è stato a inizio stagione l’obiettivo di tante squadre come Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio. L’Inter deve portare a casa più punti possibile da qui al termine del campionato. Questa è l’unica insidia vera. Per il resto credo che la formazione sia sufficientemente quadrata per provare a non perderne strada facendo".

È che questa Inter non ruba l’occhio... cioè è concreta ma non bella?

"Per tradizione l’Inter non ruba, poi se anche l’occhio… bene".