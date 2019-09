Bonucci: "Rinunciare allo scudetto per la Champions? Non ci penso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Io gli scudetti che ho vinto me li tengo stretti”. Leonardo Bonucci darebbe via uno scudetto per il sogno Champions League? Il capitano della Juventus è abbastanza chiaro: no. Così, il difensore centrale bianconero ha chiosato in conferenza stampa: "Abbiamo una grande rosa quest'anno, può competere per tutti gli obiettivi. Quando indossi questa maglia non puoi dare in cambio qualcosa per qualcos'altro. Devi scendere in campo per i tre punti, poi nella stagione ci sono alti e bassi, ma non do nulla in cambio per altro”.