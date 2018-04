Borini: "Benevento spensierato, Milan resuscita nelle finali"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Borini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del kick-off della gara tra Milan e Benevento: "È il momento di fare tre punti, servono a noi, per prepararci per il finale della stagione. Le squadre che non hanno niente da perdere sono pericolose, ci sono già stati episodi, si gioca con più spensieratezza. All'andata abbiamo commesso quasi un errore, è successo quel che è successo, faremo in modo che non riaccada. Il Milan che gioca le finali resuscita, aiutano a trovare le energie in più, in questo finale con la rincorsa all'Europa possiamo resuscitare. La nostra caratteristica è l'intensità, la tattica è il secondo elemento".