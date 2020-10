Borussia Dortmund, Favre dopo il ko con la Lazio: "Frenetici e impazienti, è colpa nostra"

Serata negativa per il Borussia Dortmund, che perde all'Olimpico 3-1 contro la Lazio. Ecco il commento in conferenza stampa del tecnico dei tedeschi Lucien Favre:

Il Dortmund non è mai riuscito a limitare Immobile...

"Non siamo stati bravi, soprattuto il primo tempo abbiamo giocato male non riuscendo mai a gestire la palla. Siamo sempre arrivati dopo nei contrasti".

Come si spiega i tanti errori in difesa?

"Il problema non è stata la difesa, abbiamo sbagliato tante cose anche in mezzo al campo. Il primo gol nasce da un nostro errore. Non abbiamo avuto pazienza, siamo stati frenetici. Il calcio è una lotta, se soltanto uno o due giocatori non lo fanno diventa difficile. Abbiamo avuto cinque occasioni da rete chiare ma non le abbiamo concretizzate".

Nel secondo tempo il Borussia sembrava molto stanco:

"Siamo stati poco cattivi e poco presenti. Cosa è mancato? Vorrei sottolineare che la Lazio è un'ottima squadra, l'anno scorso ha conteso la vetta della classifica alla Juventus. Dovevamo fare una prestazione eccezionale, non ci siamo riusciti".

Hai già affrontato la Lazio in Europa League, la vedi cresciuta in questi anni?

"Il fatto che sia tornata in Champions rende evidente la crescita".