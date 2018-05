Bosco: “Juventus; le origini della tirannia

Fonte: Tutto juve.com

© foto di Federico Gaetano

Ha scritto Mario Sconcerti che “I sette scudetti di fila della Juventus, hanno spento la voglia di competere di tutte le altre. Si gioca per un posto in Champion's, non per il primato in Italia. E questo non basta al movimento: pensarlo è un ossimoro “ .

Ho grande stima per il mio amico Mario.

Il problema, tuttavia, che nessuno si pone è: perché siamo arrivati a tanto?

Non mi sono mai foderato gli occhi di prosciutto. Ho letto le carte di Calciopoli, credo di aver capito i meccanismi di quella stagione. Conosco fatti e misfatti: anche della Juve. Ma la mia opinione è che la politica abbia in quei processi, prevaricato la giustizia.

Oggi la Juventus esibisce 36 scudetti: vinti sul campo. Ma lo sa anche la Juventus che gli scudetti sono 34 e che due sono stati revocati.

Credo che la Juventus avrebbe anche accettato di vedersi revocati due titoli. Se la Federazione avesse riaperto il processo sportivo. Se avesse finalmente ammesso di aver operato (allora) con due pesi e due misure. Non è accaduto e non accadrà: il calcio italiano dei gattopardi e della conservazione, sta per regalarsi - voti alla mano - il ritorno della mummia Abete. L'uomo che decise di non decidere.

Giancarlo Abete mai farà l'unica cosa che la Juventus ritiene imprescindibile: la revoca dello scudetto attribuito protervamente da Guido Rossi all'Inter .

Inutile girarci attorno: quello scudetto rivendicato come “il più bello“ è indigeribile a Torino.

Adesso, comunque, è tardi. Avrebbero potuto, forse cambiare le cose se il “Tavolo della pace“ avesse avuto un diverso esito. Ma non vollero, convinti che il tempo avrebbe coperto con la polvere dell'oblio la ferita.

Conti sbagliati: la ferita è sempre aperta.

Adesso è tardi. Adesso la Juventus si è trasferita alla Continassa. Adesso la Juventus ha un fatturato che viaggia sui 600 milioni di euro l'anno. Adesso la Juventus incrementa il brand di una percentuale annua superiore ai venti punti. Adesso la Juve ha scalato il ranking e ogni altra possibile classifica e si è collocata stabilmente tra la prime sei-sette d'Europa. Adesso hanno aperto al calcio femminile e alla prima hanno vinto lo scudetto. Sono stati bravi: hanno programmato e hanno vinto. Tendo a pensare continueranno a farlo .

E quindi, adesso?

Li fai partire ad handicap per disposizione federale? Gli offri un assegno come a Binda per non partecipare? Gli togli le risorse dei proventi tv? Gli congeli i contributi della Champions? Crei una nube tossica di “sentire popolare“ affidandoti ai giri del fumo lusitani o ai peti vesuviani? Ti inventi una arbitropoli? Non è bastata l'introduzione del Var per placare l'invidia.

E' tardi: adesso il piede dall'acceleratore non lo alzeranno. Anche nel caso il cartone gli fosse restituito. Non vogliono, soprattutto non possono.

Non ho mai letto considerazioni, valutazioni, analisi sulle vere origini di questa tirannia .

Ma potete continuare a cavalcare le idiozie sulla “Juve che ruba“.

Continuate a festeggiare un secondo posto delirando di aver vinto lo scudetto. Recitava una canzone negli anni Sessanta : “ Non c'è più niente da fare/ è stato bello sognare eccetera eccetera“. Altro che i Righeira: intonate Bobby Solo. .