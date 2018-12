Bosco: le profezie dei soloni su CR7 e sui conti della Juve

Fonte: Andrea Bosco tutto juve.com

I numeri: la Juventus vince (non senza sofferenza e un pizzico di fortuna) e gira a metà campionato a 53 punti. Due pareggi in un bouquet di vittorie. Ronaldo si piazza con 14 reti dove volano le aquile, smentendo i soloni che gli avevano profetizzato una italica “carestia“. Sempre in tema di numeri, la Juventus sbanca in Borsa: il suo titolo è il migliore dell'anno in Piazza Affari con evidente incidenza di Ronaldo sulla crescita. Anche qui smentendo chi aveva ipotizzato “rischi“ per l'operazione Cr7.

In classifica la Juventus procede a vele spiegate: chi la insegue sta affrontando un mare forza 9.

Dall'inizio dell'anno mi sono dato un input: non parlare degli “episodi“ generati da arbitri o da Var .

Dico solo alcune cosa. La prima: il famoso “protocollo“ (probabilmente dopo le reiterate lamentele di alcuni presidenti) deve essere stato cambiato .

La seconda: di tecnologia il calcio può morire. Un conto è la tecnologia, un conto è la petulanza tecnologica. Visto che nessuno ha ancora provveduto ad aiutare gli arbitri, a comprenderne gli inevitabili errori, il risultato è quello che è sotto agli occhi di tutti: giocatori che si ambirebbe vedere in area di rigore, privi di braccia. Questo è ormai l'impero del Var.

La terza: ci sono gol talmente belli che appare delittuoso (regolamento o meno), annullarli. Vale per il gol di Saponara, così come per quello di Dybala a Berna.

Ancora: Andrea Agnelli provveda, durante la sosta, a inviare i pali dell'Allianz a Lourdes. Ho perso il conto .

Ancora: registro che il parrucchiere del presidente Ferrero si risparmierà lo scempio di dotare il simpatico Viperetta di una acconciatura ossigenata con cresta punk.

La Sampdoria è stata ripetutamente salvata dagli interventi del magnifico Audero (proprietà Juventus). Per come la vedo io, la Juve ha meritato. Ma un pareggio Samp, all'Allianz, non sarebbe stato un furto .