Botta e risposta iniziale, derby della Lanterna finisce in parità

Risultato finale: Genoa-Sampdoria 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Quagliarella e poi Krzysztof Piatek. Il derby della Lanterna vede a segno un attaccante per parte: la Sampdoria ha iniziato la gara col passo giusto grazie alla marcatura dell'esperto attaccante, poi il polacco è tornato a essere devastante. Un punto per uno visto l'1-1 finale, tra Juric e Giampaolo, che possono guardare al futuro con fiducia.

Botta e risposta - Ci impiega appena otto giri di lancette, la formazione di Giampaolo, per infilare Radu. Decisivo il pallone tagliato di Ramirez in area avversaria a pescare Quagliarella, abile a non lasciare scampo al portiere avversario. Ma il Genoa ha subito tirato fuori il carattere, riuscendo a pareggiare immediatamente i conti: al 16' Piatek va via ad Andersen e costringe Audero a metterlo giù. Ammonizione per il portiere doriano e rigore, netto, per il grifone che lo stesso polacco trasforma in gol. Una marcatura utile a mettere fine al digiuno di Piatek, durato cinque gare di campionato, ma che spinge al contempo l'attaccante a quota dieci gol in A. Uno in più di Cristiano Ronaldo, che ieri aveva momentaneamente agganciato proprio il nazionale polacco nella classifica marcatori.

Romulo e Piatek sfiorano il sorpasso. Perché il Genoa macina gioco e occasioni, come quelle capitate sui piedi dell'ex Juventus e del numero 9. Entrambe le conclusioni trovano la respinta di Audero, protagonista nel finale di prima frazione. Meglio la formazione di Juric dopo il pari, ma le formazioni rientrano negli spogliatoi sull'1-1.

Fuori Defrel a inizio ripresa. Genoa e Samp tornano in campo senza operare cambi, ma Giampaolo richiama in panchina l'attaccante ex Roma per un problema fisico. Al suo posto c'è Caprari, ma è ancora il Genoa a rendersi pericoloso. Kouamé di testa impegna Audero, bravo a distendersi sulla sua destra al 61', poi Quagliarella cerca la girata aerea senza inquadrare la porta di Radu. Giampaolo richiama Ramirez, al suo posto Saponara, mentre Juric richiama Lazovic al 70' per Pedro Pereira e poi Bessa all'83' per Sandro. Equilibrio nei minuti finali, fino al triplice fischio finale. Un pari tutto sommato giusto, che muove la classifica per entrambe le formazioni genovesi: il Genoa va a 15 punti, la Sampdoria resta un passetto più avanti.