Braida: "Ancelotti? Gli ho consigliato di andare al Napoli. Prenderei Rabiot"

Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento Football Leader: "Un ritorno in Italia? Nessuno mi vuole (ride, ndr). Sono qui per imparare per futuri progetti. Il Barcellona deve cercare di vincere sempre la Champions, è una grande squadra con grandi campioni. È andata male quest'anno, ma abbiamo vinto Liga e Coppa del Re. Mi auguro che possa vincere la Champions nella prossima stagione. Le parole di Ronaldo? Parlano di Parigi, ma due star insieme si potrebbero punzecchiare. Penso che possa rimanere a Madrid ma il mercato è imprevedibile. Ancleotti al Napoli? Non mi ha sorpreso; è un amico e gli ho detto di andare a Napoli perché è la squadra giusta per lui e lui l'uomo giusto per il Napoli, come Mancini per la Nazionale. Il Milan? Non lo vedo se no mi arrabbio, è nel cuore e mi auguro che possa tornare ai fasti del passato. È ancora un grande marchio, la seconda squadra al mondo per trofei internazionali e tornerà grande. Un affare per il calciomercato? Non sto seguendo molto il mercato ultimamente, però a me piace molto Rabiot, è un profilo di altissimo livello".