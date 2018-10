Branchini: "Mai cenato con Donadoni e Leonardo. Non sono l'agente"

© foto di Pietro Mazzara

Giovanni Branchini, in merito alle voci circolate nelle ultime ore su contatti con la dirigenza del Milan per un eventuale cambio sulla panchina rossonera ha voluto smentire seccamente sulle pagine di Sportmediaset: "Non ho mai cenato con Donadoni e Leonardo. Per un'estrema urgenza di correttezza smentisco decisamente di avere partecipato a cene o incontri con i signori Leonardo, responsabile dell'area tecnica del Milan, Roberto Donadoni e Riccardo Montolivo per trattare qualsiasi tipo di argomento. Non ho mai avuto il piacere di cenare col signor Leonardo e non vedo Donadoni, del quale non sono agente, da oltre quattro mesi".