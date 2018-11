Brasile, la gioia di Allan: "Realizzato il sogno che avevo da bambino"

Edizione del TMW News dedicata alla vittoria della Juventus contro il Milan e alle relative polemiche arbitrali. Ma non solo. Spazio anche a Massimiliano Allegri, vincitore della Panchina d'Oro a Coverciano, e alle parole di Antonio Conte sul proprio futuro. Per vedere il TMW News...

Liga, il Real Madrid ne fa quattro in casa al Celta e va a -4 dal Barcellona

Ligue 1, il PSG ne fa quattro a un Monaco sempre più in crisi. Tris Cavani

Porto, tre club dalla Premier League puntano Brahimi in scadenza

Dani Alves: "Non posso smettere senza aver giocato in Premier League"

Derby di Manchester, Walker prende in giro United e poi cancella tweet

Manchester United, Martial vuole il doppio dell'ingaggio per rinnovare

Francia, out Pogba e Martial. Convocati Sissoko e Plea

Atletico Madrid, lesione alla coscia sinistra per Godin

Celtic, rinnovo triennale per Ryan Christie

Casemiro, Coutinho e Marcelo out. Tite chiama Alex Sandro e Rafinha

Southampton, la sfida con il Fulham può essere decisiva per Hughes

Manchester United, Young pronto a rinnovare per un'altra stagione

Lamela: "Amo il River, ma non è ancora il momento di tornare"

Manchester City, pronta l'offerta per de Jong: sul piatto quasi 60 mln

Real Madrid, Navas sfrutta la sosta per curare il ginocchio

Finalmente convocato da Tite nella Nazionale brasiliana, il centrocampista del Napoli Allan ha commentato ai media locali la sua emozione per la chiamata: "Ho realizzato il sogno che avevo da bambino, spero di sfruttare al massimo quest'opportunità. E' bellissimo lavorare con questo gruppo di campioni. I sette anni trascorsi in Europa mi hanno fatto maturare pronto e mi auguro di farmi trovare pronto".

