© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Bresciaoggi il Brescia e il Cagliari avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento in prestito del terzino Charalampos Lykogiannis in Lombardia. Manca però il sì del greco che non sembra convinto di lasciare un club in corsa per l’Europa League per andare a giocare in uno che lotta per la permanenza in Serie A. L’arrivo di Lykogiannis porterebbe all’addio di Bruno Martella che ha diverse richieste in Serie B.