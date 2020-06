Brescia, Andrissi candidato numero uno per ricoprire il ruolo di ds

Dopo l'ingresso nei quadri dirigenziali del direttore generale Luigi Micheli, con ufficialità rimandata a dopo il 4 luglio causa inibizione, un altro ex Spezia potrebbe entrare a far parte del management del Brescia. Si tratta di Gianluca Andrissi, fresco di rescissione dopo due anni alla Feralpisalò e pronto ad affiancare Cellino anche in caso di probabile retrocessione in Serie B. A riportarlo è TuttoC.