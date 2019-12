Brescia, arriva il mercato. Prima Lazio e Samp, servono punti pesanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un equilibrio costante, fino all'ultima giornata. Parola di Eugenio Corini, che conosce già la ricetta giusta per la salvezza. Le ultime quattro gare hanno portato 7 punti su 12 disponibili, un buon ruolino di marcia che cancella, almeno parzialmente, un inizio ingolfato di stagione. Il Brescia c'è, ma le prossime due sfide saranno importantissime: la Lazio è un avversario complicato e non sarà semplice affrontarlo alla ripresa del campionato, la sfida con la Sampdoria diventa uno scontro diretto in piena regola. Poi si inizierà a pensare al mercato ma, come già detto, bisognerà prima capire chi rimarrà a Brescia e che deciderà di andarsene.

TESTA ALLA LAZIO - Il primo impegno sarà con la Lazio, una sfida complicata sotto molti punti di vista. I biancazzurri arrivano dal successo in Supercoppa contro la Juventus e vorranno dare continuità ad un periodo incredibile. La differenza di valori (senza dimenticare la forma) è notevole, dunque non sarà un avversario semplice per una squadra in salute, ma ancora in convalescenza. L'andamento con le 'big' del campionato non comunque da buttare via: indipendentemente dai risultati il Brescia ha perso di misura (Inter, Napoli e Juventus, ndr) e ha sempre messo in campo prestazioni più che convincenti. La squadra di Simone Inzaghi non è un avversario semplice, ma le Rondinelle faranno di tutto per portare a casa punti.

'ATTACCO' AL MERCATO - Il capitolo mercato è davvero interessante, anche perché diversi elementi dell'attacco bresciano potrebbero salutare già in questa sessione invernale. Matri è uno dei primi che si sistemerà altrove, attenzione anche a Donnarumma, il bomber della B non ha avuto l'impatto che ci si aspettava ad inizio stagione. Forse il reparto da ritoccare sarà proprio quello offensivo, ma tutto dipenderà dalle cessioni. Al momento i titolarissimi sembrano essere Mario Balotelli ed Ernesto Torregrossa, ma non sono esclusi colpi a sorpresa da parte degli uomini di mercato biancoblù.