Brescia, fatta per Jesse Joronen. Club allo scambio di documenti

Sembra mancare solamente l'ufficialità per lo sbarco a Brescia di Jesse Joronen, portiere finlandese classe 1993 del Copenhagen. A riportare la notizia sono i colleghi di SkySport che riporta anche dello scambio di documenti previsto per la giornata odierna fra i due club. Joronen è atteso in Italia per la giornata di domani per le visite mediche di rito e la firma sul contratto con le Rondinelle.