Brescia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Balotelli in panchina, gioca Ayè

Sono finalmente arrivate le formazioni ufficiali del posticipo dell'ottava giornata di Serie A tra Brescia e Fiorentina. Mario Balotelli parte della panchina nonostante la convocazione da parte di Corini. I problemi al ginocchio hanno favorito Aye che dunque agirà al fianci di Donnarumma in avanti. Nessuna sorpresa invece nella formazione della Fiorentina, che per la sesta volta consecutiva manderà in campo gli stessi undici. Badelj sarà regolarmente in campo con Benassi che si accomoderà in panchina.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Aye. A disposizione di Corini: Alfonso, Gastaldello, Spalek, Zmrhal, Matri, Morosini, Semprini, Balotelli

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. A disposizione di Montella: Terracciano, Ranieri, Pedro, Boateng, Sottil, Cristoforo, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Benassi, Zurkowski, Vlahovic