Brescia, inizia l'era Grosso. Torino, Roma e il derby per convincere Cellino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esonero di Eugenio Corini non è stato per nulla inaspettato, anzi. Già prima del match contro l'Udinese c'erano state le prime avvisaglie di un temporale in casa Brescia, la mancanza di risultati ha condensato le nubi e ha portato alla scelta quasi scontata di Cellino, quella di sollevare dall'incarico il tecnico della promozione. Due giorni per rifletterci su, poi la firma con l'ex campione del mondo, Fabio Grosso.

Il primo allenamento non ha evidenziato molto sulle nuove idee tattiche che andremo a vedere nei prossimi giorni, anche perché stiamo parlando di una squadra costruita quasi esclusivamente per il 4-3-1-2. Una sola indicazione è arrivata forte e chiara, come la voce del nuovo allenatore: c'è voglia di far bene, la grinta, almeno per il momento, non manca.

SI PARTE CON IL TORINO - Al Rigamonti arriva una squadra ferita, vista la sconfitta subita nel derby contro la Juventus, e vogliosa di fare bene. Risparmiando le varie banalità, sarà complicata soprattutto per un motivo: bisognerà scrollarsi di dosso la paura di un gruppo che produce gioco, ma che non concretizza la mole costruita durante l'arco dei 90'. Il peso, ovviamente, ricadrà sulle spalle di Mario Balotelli, il giocatore più rappresentativo della rosa. Ora che è arrivato anche il secondo gol in campionato Supermario non deve mollare, come si dice spesso da queste parti.

ROMA E ATALANTA, CHE ESAMI - Dopo la sosta vedremo sicuramente il vero Brescia di Fabio Grosso. Il nuovo tecnico delle Rondinelle, al netto dei nazionali, nelle prossime due settimane potrà iniziare a modellare la squadra in base al proprio credo calcistico. Il modulo è ancora un'incognita, ma Roma e Atalanta sono due pericoli reali: due squadre che giocano a calcio, che segnano molto e che possono creare parecchi grattacapi. Due nuovi esami per una compagine che corre verso la salvezza e che vuole assolutamente lasciarsi alle spalle un periodo più scuro che chiaro.