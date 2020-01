© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan in vantaggio al "Rigamonti" al 71'. Ancora una volta Ante Rebic. Ibrahimovic raccoglie un pallone dalla destra e mette un pallone in mezzo dove non arriva Castillejo, ma che carambola tra i difensori bresciani finendo al croato, entrato da 13 minuti. Ed è freddo a superare da due passi Joronen. È il suo terzo gol in campionato.