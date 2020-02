vedi letture

Brescia-Napoli, le formazioni ufficiali: Elmas ancora dal 1', tridente Politano-Mertens-Insigne

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Brescia e Napoli per la sfida di questa sera al "Rigamonti", in programma alle ore 20:45 e valida per il 25° turno di Serie A. Gattuso lancia ancora dal 1' Elmas in mediana, mentre davanti c'è il tridente Politano-Mertens-Insigne. Sul fronte opposto Bjarnason e Zmrhal giostrano invece alle spalle di Balotelli, oltre ai rientri provvidenziali di Joronen e Tonali, rispettivamente tra i pali e in mezzo al campo.

Queste, nel dettaglio le scelte dei due allenatori:

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Zmrhal, Bjarnason; Balotelli. All.: Lopez.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso.