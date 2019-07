Brescia, per l'attacco l'obiettivo è Alberto Cerri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Brescia di Massimo Cellino vuole essere protagonista del prossimo campionato di Serie A. La squadra, affidata ancora ad Eugenio Corini, non sarà rivoluzionata, ma verranno inseriti solo un paio di innesti giovani e di qualità.

Obiettivo Cerri - Secondo le informazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il club lombardo vorrebbe chiudere presto l'affare Alberto Cerri. L'attaccante ex Juve non ha giocato molto in Sardegna e potrebbe accettare una nuova sfida, in una società ambiziosa.