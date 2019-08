Brescia, si avvicina Balotelli: ora basta scherzi, serve il vero Supermario

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un colpo che può cambiare sicuramente il mercato e la stagione delle rondinelle. Anche se tutto dipenderà da lui, Mario Balotelli. L’attaccante azzurro, dopo l’ennesima stagione segnata da alti e bassi, cercherà di ripartire dalla sua Brescia, un modo per poter pensare anche agli Europei. Non è un caso essere ripartiti nuovamente dalla propria città, anche perché questo sarà l’anno della svolta: ora o mai più, non c’è più tempo per sbagliare o per essere incostante.

L’avventura francese - I tre anni passati in Ligue 1 non hanno messo in risalto le vere caratteristiche del Balo, uno dei giocatori più completi visti su un campo da calcio ma mai costante. Anche nel campionato francese è mancata quella continuità di rendimento e quella cattiveria agonistica che avrebbero potuto far esplodere definitivamente il calciatore.

Senza elencare un passato segnato da marachelle e comportamenti poco professionali, Supermario dovrà assolutamente rialzare la testa in un anno decisivo: non solo per la sua carriera, ma anche per una nazionale che dopo il fallimento mondiale deve assolutamente prendersi l’Europeo. E conoscendo i protagonisti, se Balo sarà in forma non verrà escluso a priori dal ct Roberto Mancini.

Come giocherà con Corini - Facile trovare una collocazione tattica per il giocatore nel 4-3-1-2 di Eugenio Corini. Il giocatore ha dimostrato di saper giocare in ogni modulo, anche se sicuramente gli verrà affiancata una seconda punta in grado di saper spaziare su tutto il fronte. Sarà interessante capire quale sarà il suo impatto sul Brescia e sul campionato, ma conoscendo il calciatore non sarà un esordio complicato.

Ora manca soltanto l’accordo, ma le parti sono sempre più vicine. Il problema resta l’ingaggio, ma Raiola e Supermario sanno benissimo che un’occasione simile non può rimanere soltanto un’ipotesi di mercato.