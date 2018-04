Brozovic carico per la Juve: "Mancano cinque giorni a una sfida epica"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marcelo Brozovic carica l'Inter in vista della super-sfida di sabato contro la Juventus. Il centrocampista croato ha scritto sul proprio account Instagram: "Non esiste altro pensiero nella mia testa! Sono già lì Sabato sera a San Siro! Sarò su ogni palla, in ogni spazio del campo. -5 giorni alla partita EPICA".