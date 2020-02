Bruno Alves: "Giusto rinviare Torino-Parma. Importante proteggersi dal Coronavirus"

Parlando in esclusiva a ParmaLive.com a due giorni da Parma-SPAL, il capitano del Parma Bruno Alves parla dell'emergenza Coronavirus in un'anteprima della più dettagliata intervista concessa al portale, che verrà pubblicata domani mattina: "Stiamo provando a fare il meglio che possiamo, stiamo provando a proteggerci nel modo migliore che possiamo. Andare direttamente a casa, non passare molto tempo in luoghi pubblici. È anche importante prendere qualche integratore per aiutare il corpo a proteggersi da questa malattia. Molte persone parlano del Coronavirus, ma non si dice come prendersi cura di noi per prevenire questa situazione".

C’è un po’ di paura?

"Stiamo prendendo molte precauzioni. In questo momento ci sono molte notizie, ognuno di noi ha un po’ di preoccupazione per la situazione ma allo stesso tempo stiamo facendo ciò che possiamo, ci prendiamo cura di noi stessi al meglio, siamo preparati. La cosa più importante è prendersi cura di noi stessi, prima di qualsiasi altra cosa".

La scorsa settimana è stata rinviata la partita contro il Torino: come l’avete vissuta? Pensi che sia stata una scelta giusta?

"Credo che la scelta presa dai capi di governo sia corretta perché gli stadi sono luoghi pubblici. Certamente noi vogliamo sempre giocare ogni gara ma vogliamo anche giocare con il pubblico sugli spalti, non è facile giocare senza tifosi, specialmente in casa, perché sappiamo quanto è importante il supporto dei nostri fan. Quindi preferisco giocare con la gente allo stadio, specie con i nostri tifosi. Penso che in queste situazioni sia meglio controllare ogni cosa e dopo possiamo giocare. Tutto è molto complicato anche per come osservare la partita. Ma sono tutte cose di cui si devono occupare le persone che fanno le regole, non è il mio lavoro preoccuparmi di questo. La squadra si sta allenando molto bene, siamo in un buon momento, per noi è una cosa buona giocare perché siamo in un buono stato".

Anche per quello che hai detto, quanto può pesare l’assenza dei tifosi contro la SPAL?

"Può incidere molto perché per i giocatori ovviamente è molto meglio giocare con i tifosi, è importante per noi giocare con il tifo ma penso che ci supporteranno anche fuori dal campo, dovunque giochiamo loro sono sempre con noi".